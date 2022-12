Analyse • 15:25 Een wereldwijde digitale kristallen bol voor boeren dankzij data-app Saritha Rai Het Indiase Cropin wil landbouw efficiënter maken door met een brede database wereldwijd boeren te adviseren over planten, zaaien, irrigeren en bemesten. Deze inzet van digitale technologie kan productiviteit van de landbouw in het komende decennium versterken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen