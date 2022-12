De vonk • 14:00 'Commerciële haalbaarheid is de grote uitdaging van verticaal kweken' Jeroen Piersma Het begon eigenlijk als re-integratietraject. Na een lang verblijf in het ziekenhuis probeerde Ard van de Kreeke in 2018 een rustige comeback te maken. Maar de kwekerij die garneringskruiden levert aan restaurants is inmiddels getransformeerd in een project om de wereld te veroveren.

