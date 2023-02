De vonk • 14:00 Laserspecialist bedenkt manier om zeer kleine trillingen in het oor meetbaar te maken Renol Vestergaard Natuurkundige Harry de Vries ontwikkelde een lasertechniek die minieme trillingen van de gehoorbeentjes vastlegt. Zo kan de arts precies kijken waar het mis is in het middenoor. Tot een paar jaar geleden was dit onmogelijk en moest er worden geopereerd.

