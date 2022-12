Podcast • 05:00 Dagkoers: De chatbot die ons onderwijs achterhaald maakt Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Met de komst van het nieuwste AI-programma ChatGPT staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Studenten en scholieren gebruiken de kunstmatige intelligentie om levensechte werkstukken en essays te schrijven. Techredacteur Jan Fred van Wijnen ziet dat scholen moeten nadenken over nieuwe onderwijsvormen om fraude en plagiaat te bestrijden. ABP gooit zijn beleggingsbeleid om. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat niet meer beleggen in bedrijven die onlosmakelijk verbonden zijn aan klimaatschade. Pensioenenredacteur Puck Sie legt uit dat ABP verwacht om in de nabije toekomst uit ongeveer de helft van de bedrijven te stappen waar het nu nog een belang in heeft. Dagkoers gaat met winterstop. Vanaf 3 januari zijn we weer terug en verschijnt er iedere werkdag een aflevering in je favoriete podcastapp.