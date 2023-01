12:00 Met de vloeibare batterij gaat het licht niet meer uit Carolin Wahnbaeck Bij de energietransitie is opslag een van de grootste hindernissen. De huidige accu's zouden zo leeg zijn, maar een Duitse start-up werkt aan een andere oplossing: een batterij met water, ijzer en zout. Die zou genoeg energie kunnen opslaan om windstille of donkere dagen te doorstaan. Maar voor de elektrische auto biedt het geen soelaas.

