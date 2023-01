15:00 Hoe gaat het bedrijf achter het revolutionaire ChatGPT zijn geld verdienen? Stijn van Gils Het bedrijf achter de bekroonde en verguisde chatbot ChatGPT gebruikt geen magische technieken, maar vooral heel veel data. Maar de vraag die het programma niet weet te beantwoorden, luidt: hoe verdient het bedrijf dat begon als non-profitinitiatief eigenlijk zijn geld?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen