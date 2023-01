08:00 De nieuwe doktersassistent heeft propellers Renol Vestergaard Drones kunnen levensgevaarlijk zijn, blijkt in Oekraïne. Maar ze kunnen ook levens redden, door medische middelen af te leveren op precies de plek waar die nodig zijn. In Europa worden regels voor het vliegen met onbemande toestellen verruimd. Dat biedt ook kansen voor medische drones in het verkeersdichte Nederland.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen