De vonk • 13:43 'Er wordt zo veel gepraat over duurzaamheid, ik wil iets dóén' Anna Dijkman Oude telefoons liggen in een la of belanden op de vuilnisbelt. Terwijl ze nog veel bruikbaars bevatten. Josette de Vroeg wil mensen de waarde van hun afval laten inzien. Hoe? Door er sieraden van te maken.

