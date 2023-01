De vonk 'Ik moest inzetten op mijn grootste gave' Aad Hoekstra wist een stevige carrière op te bouwen bij een multinational in de verpakkingsindustrie. Maar tot zijn frustratie kwamen goede ideeën zelden in productie, of pas jaren later. ‘Ik voelde me een façade. Ik moest voor mezelf beginnen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen