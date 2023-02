Reportage • 12:00 De Bahama's na FTX: de val van een cryptoparadijs Barbara Noordermeer Om minder afhankelijk te zijn van het toerisme zetten de Bahama’s de poorten open voor internationale cryptobedrijven. Paradepaardje was het FTX van Sam Bankman-Fried, totdat zijn zwendel uitkwam en de bubbel barstte. In zijn val sleurde hij de Bahama’s mee. ‘Het meest frustrerende is dat wij de schuld krijgen van wat hij heeft misdaan.’

