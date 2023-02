00:01 Groeikapitaal voor Nederlanders die bedrijf verkochten aan Apple Jasper Houtman Het Utrechtse bedrijf Vev, dat kleinere ondernemers snel online wil helpen, heeft een investering gekregen van €5 mln. Ceo Michel Elings verkocht eerder het mede door hem opgezette Prss aan Apple en neemt de lessen uit Silicon Valley nog steeds ter harte.

