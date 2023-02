17:13 Als de zelfdenkende drone geen tank raakt maar een school, wiens schuld is dat dan? Sandra Olsthoorn Jan Fred van Wijnen Het is een kwestie van tijd voordat zelfdenkende wapens worden ingezet in oorlogen. Politici, militairen en experts debatteerden deze week over de voor- en nadelen van zulke wapens. 'Projectielen komen op je af met zo'n snelheid dat een mens niet meer tijdig kan reageren.'

