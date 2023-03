De vonk • 14:00 'Na zes ballen gooien, kan onze technologie crickettalent scouten' Jasper Houtman Hij hoopte als kind in India op een carrière in cricket, en die kwam er langs een onverwachte weg. Madan Rajagopal ontwikkelde met zijn Amstelveense bedrijf Ludimos technologie waarmee cricketteams spelers kunnen verbeteren en talent kunnen opsporen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen