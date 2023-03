Analyse • 10:07 Hoe Huawei leert leven met sancties Jeroen Piersma Huawei raakte een paar jaar geleden verstrikt in het web van het geostrategische conflict tussen de VS en China. De smartphone van het Chinese telecombedrijf heeft zware klappen gekregen. Maar het bedrijf is zeker niet verslagen. Huawei beschouwt de Amerikaanse sancties als het nieuwe normaal en boort andere markten aan om weer te groeien.

