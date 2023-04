De vonk • 14:00 Een haarstyler met een vliegtuigmotor die nat haar stijlt, zónder gesis en geknetter Richard Smit Een stijltang gebruiken op vochtig haar; dat was altijd een slecht idee. Jeroen Temmerman liet de ruim honderd ontwikkelaars van het Britse Ghd in Cambridge knutselen aan een tang vol algoritmes en een motor uit de luchtvaartindustrie waarmee dat wel kan.

