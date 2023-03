19:15 Europa wil snel eigen 'groene' mijnen voor cruciale grondstoffen Maureen Blankestijn Ria Cats De Europese Unie moet minder afhankelijk zijn van China voor cruciale grondstoffen in de energietransitie, zo blijkt uit de plannen die Brussel donderdag presenteert. Lidstaten moeten in de eigen bodem boren én banden met grondstofrijke landen als Chili aanhalen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen