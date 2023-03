19:00 Techsector vreest dat ondergang SVB investeringsklimaat aantast Jasper Houtman Het omvallen van de Silicon Valley Bank zal het voor techbedrijven moeilijker maken investeringen te vinden, ook in Nederland. Dat verwachten betrokkenen in de techwereld, onder wie ceo Rinke Zonneveld van staatsinvesteerder Invest-NL. 'Wat nu gebeurt zal financiers nog terughoudender maken.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen