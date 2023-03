17:56 ‘Het was slap van investeerders om loyaal te willen zijn aan SVB’ Jasper Houtman De rol van investeerders bij het omvallen van Silicon Valley Bank leidt nog steeds tot discussie. Een deel van hen riep op tot een bankrun, tot ergernis van andere investeerders. De belangrijkste les die ze trekken is dat ze bedrijven meer hadden moeten leren over geld spreiden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen