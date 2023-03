15:00 Zuckerberg snoeit de koers omhoog, maar heeft nog meer te doen Jasper Houtman Met een tweede grote ontslagronde schudt ceo Mark Zuckerberg zijn bedrijf Meta verder op. Beleggers zijn positief: de koers klom met zo'n 60% dit jaar. Maar er liggen meer dossiers op zijn bureau dan alleen kostenbesparing. Wat gaat de groei aanjagen?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen