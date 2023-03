Reportage • 16:35 Missie 'Europeaan op de maan' begint met training in Keuls zwembad Roel Verrijcken Vanaf april wordt de nieuwe generatie Europese kandidaat-astronauten in een buitenwijk van Keulen klaargestoomd voor ruimtewandelingen, extreme stress en het destilleren van water uit urine. De ESA hoopt dat in de jaren 30 Europese astronauten rondlopen op de maan. Maar eerst moeten ze het Internationaal Ruimtestation ISS maar eens zien te halen. ‘Alleen in de ruimte, zwevend boven de aarde, daar zijn mensen niet voor gemaakt.’

