De vonk Software die ervoor zorgt dat een smartphone áltijd verbinding heeft met een mobiel netwerk Ook de beste mobiele telecomnetwerken falen weleens. Voor een bepaalde categorie gebruikers, zoals politie of zorgverleners, is dat eigenlijk onaanvaardbaar. Telecomondernemer Maurits Zandbergen bedacht een oplossing. Het recente 'C2000-moment' komt hem daarom niet ongelegen. 'Dat helpt met het besef hoe afhankelijk we zijn van communicatie.'

