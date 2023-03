18:14 TikTok probeert het onheil van een Amerikaans verbod af te wenden Jasper Houtman Washington maakt zich op voor de komst van Shou Zi Chew. De topman van de populaire filmpjesapp TikTok zal zijn onderneming donderdag in het Congres verdedigen tegen beschuldigingen van spionage. Vier vragen over het veelbesproken Chinese socialemediabedrijf.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen