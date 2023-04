Analyse • 12:19 Hoe bouw je een spotgoedkope accu? Akshat Rathi Opslag van stroom is de crux van de energietransitie. Maar accu's zijn duur en houden het nog niet lang genoeg vol. Een Amerikaanse start-up denkt met een batterij van roestend ijzer de oplossing te hebben. Met geld van Bill Gates en Joe Bidens IRA-subsidies moet eind volgend jaar de eerste fabriek draaien.

