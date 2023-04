10:16 • Pentagon neemt buitenaards leven steeds serieuzer Philip Dröge Het Amerikaanse ministerie van defensie hintte het afgelopen jaar herhaaldelijk op het bestaan van buitenaards leven. Het Pentagon heeft zelfs een afdeling die dat onderzoekt, net als de Nasa en de CIA.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen