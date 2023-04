Analyse • 14:33 Nederlandse techstarters liggen ineens 'in de uitverkoop' Jasper Houtman Investeringen in Nederlandse start-ups halveerden bijna in het eerste kwartaal. De spanning neemt toe rond techbedrijven die financiering nodig hebben dit jaar, hun waarderingen dalen. ‘Je bent dom als investeerder wanneer je je nu inhoudt.’

