Interview • 17:08 ‘Draagmoeders en kinderen worden producten in plaats van mensen’ Jennifer Mol Rechtsfilosoof Britta van Beers maakt zich grote zorgen over wat zij de commercialisering van de kinderwens noemt. Zowel bij draagmoederschap als bij de ‘creatie’ van kinderen in een lab speelt geld een steeds grotere rol. 'We hebben te maken met big science en big data. Dan komt big tech om de hoek kijken.’ Een complex en beladen onderwerp uitgelegd in drie hoofdstukken.

