11:04 Duitse automerken worden links en rechts ingehaald door Chinese EV’s Anouk Eigenraam Waar Nederlandse autokopers nog dubben of de nieuwe auto toch weer een dieseltje wordt of een hybride, is dat in China geen vraag meer. De elektrische auto breekt er in hoog tempo door. Chinese merken streven met innovaties als ‘intelligent rijden’ en een ‘slimme cockpit’ de grote Europese concurrenten voorbij. ‘We lopen flink achter.’

