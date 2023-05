De vonk • 14:00 'Ik wil een twinkeling in de ogen als het over geldzaken gaat' Anna Dijkman Simpelweg informatie aan hen geven motiveert mensen niet om hun financiën te regelen, ontdekte Astrid Bruinsma. Met haar platform Sofie zet ze gedragswetenschap in zodat mensen niet alleen wéten, maar ook iets gaan doen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen