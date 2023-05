Interview • 14:40 Kosmoloog Thomas Hertog: ‘We moeten de fundamenten van de fysica herzien’ Stephanie De Smedt Vijf jaar na de dood van Stephen Hawking heeft de Belgische kosmoloog Thomas Hertog een internationale bestseller geschreven over beider laatste revolutionaire inzichten over de oorsprong van ons heelal. ‘De vraag waar de oerknal vandaan komt, verliest elke betekenis.’

