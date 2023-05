06:00 ASML-legende Martin van den Brink: 'Ik ben verslaafd aan ingewikkelde problemen' Boudewijn Geels Sandra Olsthoorn Hij is de motor achter het fabelachtige succes van de Veldhovense chipmachinebouwer ASML. Nu vraagt chief technology officer Martin van den Brink (65) zich af hoe lang hij nog door kan - en wil. De voormalige lts-scholier over omgaan met immense druk, AI en zijn reputatie als 'man zonder filter'. 'Mijn energie gaat nooit naar de persoon, maar naar de fout zelf.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen