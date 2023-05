12:12 Copulatie in een capsule: waarom we moeten weten hoe voortplanting werkt in de ruimte Philip Dröge Het gaat gebeuren: seks in de ruimte. En daarna misschien zwangerschap. Het is een kwestie van tijd, dus moeten we daar nu alvast over gaan nadenken, zeggen ruimtevaartspecialisten. Een Nederlands bedrijf gaat een raket lanceren om onderzoek te doen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen