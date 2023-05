De vonk ‘Werknemers beschikken gemiddeld over 25 vaardigheden — wij brengen die in kaart’ Wie kan er precies wat in een fabriek? Veel bedrijven houden dat bij in Excel­bestanden, merkte Rick van Echtelt. Hij bedacht met AG5 software die dit inzichtelijk kan maken. Via een app zien medewerkers welke vaardigheden ze missen om door te kunnen stomen naar andere taken.

