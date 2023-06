De vonk • 14:00 Heleen Wilbrink ontsluit de schatten van het oude Egypte met hulp van kunstmatige intelligentie Tim Igor Snijders Onderzoek doen naar het oude Egypte moet toch makkelijk zijn in de digitale era? Dat valt tegen. Met Aincient brengt Heleen Wilbrink daar verandering in. Met haar platform Cleo kunnen gebruikers ruim 45.000 objecten doorzoeken op tekst, beeld en locatie.

