19:00 Twijfels over uitvoerbaarheid nieuwe Franse regelgeving voor influencers Lisa van der Velde Jildou Beiboer Frankrijk heeft nieuwe strenge regels doorgevoerd rond de marketing door influencers op sociale media. De nieuwe wet werd donderdag van kracht, maar is gecompliceerd en deskundigen twijfelen aan de uitvoerbaarheid.

