Groeten uit • 10:00 Groeten uit ... de kas Jim Stolze Techpionier Jim Stolze doet maandelijks verslag van zijn ontdekkingstochten. In de kassen van het Westland kwam hij in aanraking met robots, digitale oogstassistenten en mechanische vleermuizen.

