De vonk • 14:00 'Een investeerder zei tegen me dat ik geen geld nodig had, maar gewoon harder moest werken' Anna Dijkman Stomverbaasd was Sinem Tuncer toen ze erachter kwam dat tot wel 40% van alle cosmetica wordt vernietigd. Ze richtte daarom Arkive op, een platform waar cosmetica­merken hun overtollige voorraden met korting kunnen verkopen. ‘Ik ben er dag en nacht mee bezig.’

Foto: Friso Keuris voor het FD