13:37 'Overal ontmoet ik Nederlanders in belangrijke posities binnen AI' Jasper Houtman Nederlandse bedrijven voor kunstmatige intelligentie hebben rugwind gekregen door ChatGPT. Investeringen in start-ups nemen toe. De kloof met Silicon Valley? 'We moeten van onze zwakte onze kracht maken.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Istock / FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen