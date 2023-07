De vonk • 14:00 ‘Hr-afdelingen hebben vaak geen tijd om expats te ontzorgen, dus bedacht ik een digitale assistent’ Jasper Houtman Voor je werk naar het buitenland verhuizen is spannend, maar levert ook een hoop gedoe op. Dat zag Marieke van Iperen toen ze binnen hrm werkte bij onder meer Uber en Starbucks. Ze bedacht Settly, een ‘digitale ontzorger’ voor internationale werknemers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Friso Keuris voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen