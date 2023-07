Analyse • 09:50 Mooie winsten en prestige trekken het grote geld de wielersport in Rémy Baurichter De Tour de France is voorbij en de renners kunnen na drie slopende weken hun fietsen even laten staan. Grote investeerders, gefortuneerde ondernemers en staatsfondsen blijven strijden om de prijzen in de wereld van het wielrennen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: REX Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen