Diner met het FD • 06:00 Durfinvesteerder Anke Huiskes: 'Ik begrijp niets van mensen die op vakantie gaan zonder laptop’ Eva Schram Na tien jaar in Californië is durfinvesteerder Anke Huiskes terug in Nederland, om Europese start-ups van vroege investeringen te voorzien met haar firma NP-Hard Ventures. Haar Amerikaanse perspectief - en taalgebruik - neemt de workaholic mee. 'Vrouwen mogen wel wat transactioneler worden.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Tina Zellmer voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen