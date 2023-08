Chipkenner Chris Miller: 'De enige vraag is of klanten zoveel willen blijven betalen voor ASML's machines'

Historicus Chris Miller zet in zijn boek 'Chip War' de schijnwerper op de steeds grotere rol van halfgeleiders in het geopolitieke spel. De Amerikaan relativeert het chagrijn bij ASML over de opgelegde exportbeperkingen, want dat ziet hij ook bij buitenlandse concurrenten. 'Iedereen is ontevreden. Maar iedereen is éven ontevreden.'