Reportage • 12:15 Met een zonneauto door de woestijn: 'Wij willen inspireren door te laten zien wat er kan' Ardi Vleugels Knappe koppen van de Technische Universiteit Eindhoven sleutelen al twintig jaar samen met bedrijven in studententeams aan een duurzamer toekomst. Wat levert dat eigenlijk op? Het FD maakt de balans op en volgt het Solar Team met zijn zonneauto tot aan het woestijnzand van Marokko.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Bart van Overbeeke/STE Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen