Analyse • 11:56 Chipreus Arm gaat naar de beurs terwijl concurrentie aan kracht wint Sandra Olsthoorn De technologie van Arm zit in 99% van alle smartphones. Geen wonder dat de beursgang van het chipbedrijf een van de grootste van het jaar belooft te worden. Maar de industrie worstelt met de hegemonie van de Britten. Helpt Arm zelf de concurrentie in het zadel?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: iStock/FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen