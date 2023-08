15:51 Strengere EU-regels moeten allergrootste onlinediensten beteugelen Jennifer Mol De negentien grootste onlinediensten wereldwijd, waaronder YouTube, Booking en TikTok, staan sinds vrijdag onder verscherpt Europees toezicht. De langverwachte Digital Services Act is in werking getreden. Begin volgend jaar geldt de DSA voor alle digitale diensten en platformen in de EU.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto:Adrian Langtry/Shutterstock Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen