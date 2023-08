12:06 Fairphone investeert miljoenen om verkoop op te stuwen Jasper Houtman De Nederlandse fabrikant van duurzame mobieltjes Fairphone steekt miljoenen in de promotie van zijn nieuwe telefoon. Het bedrijf, dat eerder dit jaar enkele aandeelhouders en crowdfunders uitkocht, zal daardoor dit jaar in de rode cijfers belanden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / Abaca Press Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen