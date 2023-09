12:41 Ruimtevaartnatie India heeft alles mee Aletta André De geslaagde maanmissie van India geeft de ruimtevaartindustrie van het land een extra boost. Industrie? Ja, want het aantal bedrijven dat zich op deze markt stort groeit snel, en nieuw overheidsbeleid wekt het vertrouwen van investeerders. Het optimisme is dan ook groot. ‘We hebben een jonge bevolking, veel betaalbaar talent en kunnen innoveren.’

