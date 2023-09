06:00 IT-sector klontert verder samen, maar minder snel Jasper Houtman Het aantal overnamedeals in de Nederlandse IT-sector stapelt zich ook dit jaar weer op, maar door de hogere rente een stuk minder snel dan vorig jaar. De volgende overname komt op naam van Interstellar uit Delft, dat dinsdag de aankoop van Felton bekendmaakt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen