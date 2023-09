TikTok zet een nieuwe stap in het charmeoffensief om het gebutste vertrouwen van Europese beleidsmakers en toezichthouders terug te winnen. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag, zegt redacteur Jildou Beiboer.

De werkloosheid in de eurozone is teruggezakt naar een historisch laag niveau. Dat is het goede nieuws. Het slechte is dat de krapte op de arbeidsmarkt niet het resultaat is van een goed draaiende economie, maar van Europeanen die fiks minder uren draaien dan voor de coronapandemie, vertelt redacteur kapitaalmarkten Marcel de Boer.

De Nederlandse investeerder DIF Capital Partners komt in handen van de veel grotere Britse branchegenoot CVC. Redacteur fusies en overnames Gijs den Brinker vertelt waarom dit een interessante koop is.