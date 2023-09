19:01 VS zoeken informatie over mysterieuze chip in Huawei-telefoon Jasper Houtman De VS willen meer weten over een verrassend snelle chip in een nieuwe Huawei-telefoon. Die zou afkomstig zijn van een Chinese chipmaker op de sanctielijst van het Witte Huis. Ondertussen blijkt China de iPhone voor ambtenaren in de ban te hebben gedaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen