Interview • 14:00 Harvard-ufojager Avi Loeb: ‘Wij mensen geloven graag dat we de slimsten van het heelal zijn’ Roel Verrycken Zijn we al eens bezocht door buitenaards leven? Harvard-astrofysicus en ‘alien hunter’ Avi Loeb vindt dat er geen wetenschappelijk taboe mag rusten op die vraag en suggereert sporen te hebben gevonden. Maar onder sterrenkundigen zaait hij vooral verdeeldheid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Adam Glanzman/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen